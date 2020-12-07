بايدن يوضح موقفه من يهودية "إسرائيل" ومشروع الضم

غزة - الرأي

استعرض انتوني بلينكن، وزير الخارجية الامريكي القادم في إدارة الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن رؤية بايدن حول العلاقات الاسرائيلية الامريكية، وايران والعلاقات مع الفلسطينيين.

وقال بلينكن خلال مشاركته في مؤتمر لمنظمة "الغالبية الديموقراطية من اجل اسرائيل"وهي منظمة تابعة للحزب الديموقراطي عبر الزوم ان "لدى بايدن التزام عميق لأمن إسرائيل وكان شريكا في الاتصالات مع كل رؤساء الحكومة الاسرائيلية من فترة غولدا مائير، وشارك على الدوام في كل موضوع له تأثير على اسرائيل".

وشدد بلينكن على ان بايدن يؤيد حل الدولتين ويؤمن ان هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان مستقبل اسرائيل كدولة يهودية، ديموقراطية وآمنة، الى جانب تحقيق التطلعات المشروعة للفلسطينيين.

وقال :"كرئيس، جو بايدن سيحافظ ويعمق على التعاون العسكري والاستخباراتي بين الدولتين وسيضمن التفوق العسكري الاسرائيلي. وسيطالب اسرائيل والفلسطينيين عدم اتخاذ خطوات احادية تمنع العودة لحل الدولتين، وسيجدد الدعم للسلطة الفلسطينية، وسيفتح القنصلية الامريكية في القدس الشرقية، وسيقوم بتقديم مساعدات انسانية واقتصادية للفلسطينيين بموجب قانون تايلور فورس".

واضاف ان "بايدن سيصر على ان تتوقف السلطة الفلسطينية عن التحريض وسيعترف مرة واحدة ودائما في واقع دولة يهودية في اسرائيل".

وأكد بلينكن ان "الرئيس المنتخب يعارض موضوع الضم" لكنه من جهة اخرى شدد على ان "بايدن سيصر على ان يتوقف الفلسطينيون بالتحريض على العنف والخطوات الاحادية" وذكر ان الرئيس سيسعى الى بناء الثقة بين الجانبين، وهذا امر سيستغرق وقتا ، لكن احتمال نجاحه كبير".