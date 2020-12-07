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10 وفيات و471 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

07 كانون أول / ديسمبر 2020 10:03

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 حالات وفاة و471 إصابة جديدة بفبروس كورونا في قطاع غزة خلال 24 ساعة. 

ونشرت الوزارة موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في القطاع، وكان عل النحو التالي: 

إجراء 1245 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

 تسجيل ( 471 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

تعافي 405 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

10 حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا 

إجمالي تراكمي للمصابين 25592 اصابة

إجمالي الحالات النشطة 10647 حالة 

إجمالي المتعافين 14796 حالة 

إجمالي الوفيات 149 حالة وفاة

إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 350 حالة.
إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 147 حالة.

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