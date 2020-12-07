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دراسة إسرائيلية: الحرب القادمة بالشمال قاسية جدا ومدمرة

07 كانون أول / ديسمبر 2020 10:07

فلسطين المحتلة - الرأي

نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، دراسة جديدة، عن سيناريوهات الحرب القادمة على الجبهة الشمالية، بحسب ما ورد في القناة الـ12 العبرية.
 
وذكرت القناة العبرية، صباح اليوم الأثنين، أن الدراسة التي نشرها معهد دراسات الأمن القومي، تؤكد أن الحرب القادمة على الجبهة الشمالية، ستون قاسية جدا، ومدمرة.
 
وأضافت القناة، أن الدراسة، توقعت مشاركة إيران وحلفائها، لحزب الله، في الحرب القادمة ضد إسرائيل، وتوقعت أن تتعرض إسرائيل لهجمات صاروخية من عدة دول. 
 
وبحسب القناة، حذر رئيس المعهد، اللواء احتياط عاموس يلدين، من تعرض الجبهة الداخلية الإسرائيلية، لهجمات بالصواريخ الدقيقة، من سوريا ولبنان والعراق وقطاع غزة.
 
وقالت القناة، إن الدراسة تمحورت حول شكل الحرب القادمة، التي ستندلع بين إسرائيل، والمحور الشيعي، والتي سيتخللها هجمات بالصواريخ الدقيقة، والطائرات المسيرة، من عدة دول.
 
وأكدت الدراسة أن غزة قد تشارك في الحرب القادمة، في حال اندلاعها على الجبهة الشمالية، زاعمة أن حركة الجهاد الإسلامي، قد تشارك بإطلاق الصواريخ، خلال الحرب.
 
ووفقا للدراسة، هناك تخوفات من اندلاع حالة فوضى وجامر في إسرائيل، خلال الحرب القادمة، وتعرض الجبهة الداخلية، والمصالح الاستراتيجية الإسرائيلية للهجمات.
 
وأشارت الدراسة، الى أن الرد الإسرائيلي، سيكون قاسيا جدا، خصوصا في لبنان وسوريا، معه توقعات أن تكون نتائج الحرب صعبة جدا، ومدمرة.  

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