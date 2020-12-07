مليون و542 ألف وفاة و67 مليوناً و402 ألف إصابة بكورونا عالمياً

الرأي – وكالات:

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و542 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين اكثر من 67 مليونا و402 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 46 مليونا و590 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد، تراجعاً ملموساً مقارنة باليوم الذي سبقه في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، حيث سجلت 535 ألفا و18 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,537 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: أميركا (1,076 وفاة)، والمكسيك (593 وفاة)، وإيطاليا (564 وفاة)، وروسيا (457 وفاة)، والهند (374 وفاة)، وتشير الأرقام إلى أن أميركا عادت الى تسجيل معدل وفيات يومي معتاد حيث كانت خلال الايام الخمسة السابقة تسجل معدلات وفيات يومية قياسية تتخطى حاجز الـ2000 وفاة، كما أشارت الى تراجع في معدلات الوفيات اليومية للدول الخمس التي تصدرت العالم.

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا /173,861 إصابة/، والهند /32,272 اصابة/، ومن دول الشرق الأوسط، تركيا (30,402) إصابة، وروسيا (29,039) إصابة، والبرازيل (26,363) إصابة.

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الإثنين الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (288,906) وفيات، والبرازيل (176,962) وفاة، والهند (140,590) وفاة، والمكسيك (109,717) وفاة، وبريطانيا (61,245) وفاة.

فيما بينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الإثنين الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (15,159,529) اصابة، والهند (9,677,203) اصابات، والبرازيل (6,603,540) إصابة، وروسيا (2,460,770) إصابة، وفرنسا (2,292,497) إصابة.