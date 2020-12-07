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"398 عاملاً كانوا صمام أمان في المستشفيات ومراكز الحجر"

العمصي: 50 عامل نظافة أصيبوا بـ "كورونا" ودفعوا ضريبة المهنة

07 كانون أول / ديسمبر 2020 11:56

صرة توضيحية
صرة توضيحية

غزة- الرأي

كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي،  أن عدد عمال النظافة الذين اصيبوا بفيروس كورونا (كوفيد 19) بلغ منذ بداية الجائحة نحو 50 عاملاً.

وأشاد العمصي في تصريح صحفي، تلقت "الرأي" نسخة منه، اليوم الاثنين، في دور وتضحيات عمال النظافة، في مواجهة الفيروس مبينا أنهم "لعبوا دورًا كبيرًا في محاربته وتعقيم مراكز الحجر والمستشفيات العامة، وكذلك المستشفيات المتخصصة في استقبال المصابين، والمدارس، والفنادق، وفي غرف العناية المكثفة".

وقال: "عرض عمال النظافة أنفسهم للخطر واقتربوا من الفيروس، وعملو بجانب الفرق الطبية والشرطية الأخرى"، موجهًا "عظيم التحية والتقدير لهم".

وأضاف "صنع عمال النظافة الجمال داخل المستشفيات، وظهرت المستشفيات بصورة جيدة ولائقة رغم ضغط العمل، واستقبال مئات المصابين وعشرات الحالات الخطرة اليومية، إلا أن عمالنا ظلوا في الميدان ولم يغادروه وكانت لمساندتهم الفرق الطبية دور كبير في مقاومة الفيروس".

وأفاد نقيب العمال أن نحو 16 عاملا من الذين يعملون بمستشفى غزة الأوروبي، أصيبوا بفيروس كورونا، مشيدًا بدورهم وتضحيتهم الكبيرة.

وأوضح العمصي أنه يوجد في قطاع غزة نحو 16 شركة نظافة، يعمل فيها نحو 850 عامل نظافة بالمستشفيات منهم 398 عاملا يواجهون فيروس كورونا، وقد خضعوا لدورات متخصصة في التنمية البشرية ومواجهة الفيروس، وكانوا "صمام أمان في مراكز الحجر".

 

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