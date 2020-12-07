تعليم شرق غزة تناقش سير العملية التعليمية لطلبة الثانوية العامة

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم شرق غزة، اجتماعاً مع مدراء المدارس لمرحلة الثانوية العامة، والمشرفين التربويين وأعضاء اللجان الفنية، المتابعة لسير العملية التعليمية في مدارس الثانوية العامة.

وحضر الاجتماع أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم، و أ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الإدارية، و د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية، و أ. سمعان عطا الله رئيس قسم الإشراف، و أ. مصطفى مصبح رئيس قسم الإدارات التربوية.

ورحب أ. نور الدين بالحضور مثمناً جهودهم المبذولة والتزامهم بإجراءات الوقاية والسلامة وداعياً إلى الحفاظ على هذه الإجراءات لضمان استمرار التعليم الوجاهي لطلبة الثانوية العامة، في ظل استمرار جائحة كورونا.

وأكد أ. أبو زعيتر سعي المديرية الحثيث لوضع آلية لدوام الطلبة تتوافق مع الظروف في المرحلة الحالية، مشيراً إلى ترتيب الجداول المدرسية وأيام دوام التعليم الوجاهي وفق الإمكانات المتاحة وبما لا يعطل على المعلم والطالب على حد سواء.

وأضاف د. الشيخ خليل إلى أن العملية التعليمية تكاملية تمزج بين التعليم الوجاهي وضرورة المتابعة عبر الصفوف الافتراضية، لافتاً أن اللجان الفنية ستتابع ذلك لضمان استمرار العملية التعليمية وفق المطلوب للعام الدراسي الحالي.

