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20 حالة وفاة بفيروس "كورونا" في الضفة وغزة اليوم

07 كانون أول / ديسمبر 2020 12:32

رام الله – الرأي:

 

 

أعلنت وزارة الصحة في رام الله تسجيل 20 حالة وفاة جديدة جراء إصابتها بفيروس "كورنا" في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكرت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس "كورونا" في فلسطين، أن الإصابات توزعت كالتي: بيت لحم (2)، نابلس(1)، طولكرم (1)، الخليل (3)، جنين (2)، قلقيلية (1)"، قطاع غزة (10).

وقالت إن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 76.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (247)، جنين (199)، نابلس (247)، طولكرم (81)، رام الله والبيرة (196)، سلفيت (32)، قلقيلية (41)، طوباس (39)، بيت لحم (122)، ضواحي القدس (38)، أريحا والأغوار (7)، قطاع غزة (471).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (68)، جنين (88)، نابلس (345)، طولكرم (97)، رام الله والبيرة (128)، سلفيت (79)، قلقيلية (54)، أريحا والأغوار (16)، قطاع غزة (405)

ولفتت إلى وجود 76 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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