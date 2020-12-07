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الصحة تنقل وتعقم غسيل مصابي "كورونا" ضمن بروتوكولات خاصة

07 كانون أول / ديسمبر 2020 12:56

الصحة تنقل وتعقم غسيل مصابي فيروس كورونا ضمن بروتوكولات خاصة
الصحة تنقل وتعقم غسيل مصابي فيروس كورونا ضمن بروتوكولات خاصة

غزة- الرأي

اتبعت الخدمات الفندقية في وزارة الصحة ضوابط وإجراءات وقائية لجميع الأفراد الذين يتعاملون مع الغسيل الناتج عن تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا(كوفيد-19) والنزلاء في مراكز الحجر الصحي للحد من انتشار العدوى من خلال استخدام طرق الوقاية الأساسية.


وأوضح  حاتم الصواف مدير دائرة الخدمات الفندقية،  أن  هناك مجموعة من الإجراءات التي تتبعها وزارة الصحة خلال عمليات جمع ونقل الغسيل المستخدم من قبل المرضى المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الصداقة التركي ومستشفى الوبائيات (غزة الاوروبي) وبعض مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة ، والذي يتم بطريقة مدروسة ومتوافقة مع البروتوكولات الطبية الصادرة عن دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة. 


وأشار الصواف الى أنه تم تركيز الجهود للحد من المخاطر المهنية للعدوى المرتبطة بالتعامل مع أقمشة المرضى الملوثة وبالأخص المنسوجات المستخدمة في غرف العزل في المقام الأول.

وأضاف أن ذلك يأتي من خلال تزويد جميع العاملين في مجال ترحيل الغسيل بوسائل وقائية منها اللباس الواقي، وقفازات يد سميكة ، وكمامات، وأدوات تعقيم ، ومن ثم نقل هذه الكميات من الغسيل بأكياس بلاستيك آمنه و سميكة ومعقمة الى المغاسل التابعة لوزارة الصحة في مستشفى الصداقة التركي ومستشفى غزة الأوروبي  عبر مركبة مغلقة ومخصصة مع سائق من وزارة التنمية الاجتماعية.

وقال :"كما حرصنا كجهة إشرافية ومنذ ظهور أول حالة لفيروس كورونا في قطاع غزة  على تدريب جميع الكوادر الإدارية العاملة في هذا المجال على سياسات العمل في المستشفيات ومراكز الحجر الصحي بالتعاون مع الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية" .


وأكد أ. الصواف أن الكادر الإداري والإشرافي المختص بنقل وغسيل الاغطية و المفروشات في مراكز الحجر الصحي وتعقيمها لإعادة استخدامها مرة أخرى تعاملت مع مايقارب (13,409) قطعة منذ ظهور فيروس كورونا في قطاع غزة وحتى شهر نوفمبر من العام الحالي متبعة إجراءات الوقاية الصحية لضمان أمن وسلامة المرضى والعاملين في هذا المجال على حد سواء.

الصحة تنقل وتعقم غسيل مصابي فيروس كورونا ضمن بروتوكولات خاصة 130307259_1733364213497093_8187430942451482563_n
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