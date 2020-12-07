المستشفى الأوروبي ينظم أنشطة دعم نفسي ورعاية ذاتية

غزة- الرأي

شهد الأسبوع المنصرم تنفيذ عدة نشاطات للدعم النفسي والرعاية الذاتية استهدفت مصابي فيروس كورونا ، وكذلك الطواقم العاملة داخل مستشفى غزة الأوروبي .

وأفادت المعالجة النفسية حنين الغول، أن النشاطات تأتي ضمن حرص الادارة العامة للصحة النفسية وادارة المستشفى على التخفيف من الآثار النفسية الناجمة عن جائحة كورونا، منوهة إلى أن الأنشطة كانت متنوعة ومختلفة تمثلت في الاستشارات النفسية والجلسات الفردية والانشطة الترفيهية وتوزيع الهدايا بالاضافة إلى عقد جلسات دعم نفسي ورعاية ذاتية للمصابين والطواقم الصحية.

وأضافت الغول :" لقد قمنا باحياء فعاليات ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة حيث تم عقد جلسات توعية وتثقيف عن العنف وانواعه والآثار الناجمة عنه ."

وأشارت الغول إلى أن تدخلات التوعية لم تتوقف عند هذا الحد بل تم التطرق لعدة مواضيع أهمها الضغط النفسي والتنمر والعلاج القصصي والوعي الذاتي وتعزيز مفهوم الرضا النفسي .

وأكدت على أن النشاطات قد انعكست بصورة ايجابية على الفئات المستهدفة الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم لتلك الخطوة ، مطالبين بعقد المزيد منها .

من جانبه قال د. يوسف العقاد مدير المستشفى : " هذه الجهود عظيمة والشكر لكل شخص ساهم في نجاحها ، خاصة وانها لم تقتصر على المرضى فقط بل استهدفت الطواقم الصحية التي تعمل ليل نهار لأجل تقديم افضل خدمة ".

كلمة د. العقاد جاءت خلال حفل ختامي نظم داخل مبنى الادارة لاستعراض حصاد النشاطات وعرض أبرز نتائجها وتكريم ادارة المستشفى على جهودها في مواجهة جائحة كورونا .

يذكر أن الفعاليات والانشطة قد تم تنفيذها بتنسيق واشراف ومتابعة فريق العلاقات العامة داخل المستشفى .