الاقتصاد تنظم 119 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

غزة- الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة، 119 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وقالت الوزارة، اليوم الاثنين، إنه تم تحرير25 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، و32 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.

وذكرت أنه تم تنفيذ 10 جولات ميدانية لمنشآت تجارية، مشيرةً إلى أنه تم التركيز في الجولات على المطاعم والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

كما لفتت إلى أن قسم مديرية المعادن الثمينة نظمت 6 زيارات على محال بيع الذهب والمجوهرات في محافظتي غزة والوسطى.

فيما نظمت دائرة التنمية الصناعية وحماية المستهلك، جولات على مصانع المنظفات كما تفقودا خطوط الإنتاج و إجراءات التراخيص.

في حين، نظم قسم الصناعات التحويلية بالإدارة العامة للصناعة جولات ميدانية على منشآت صناعية في غزة والشمال لإتمام إجراءات التراخيص وتجديدها وتنفيذ إخطارات صناعية.