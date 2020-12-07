وكالة الرأي الفلسطينية أطباء مجمع ناصر يجرون عملية "كسور معقدة في الفك " لأربعيني وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة وكلية الزيتونة الجامعية تبحثان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي ينظم أنشطة دعم نفسي ورعاية ذاتية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تنقل وتعقم غسيل مصابي "كورونا" ضمن بروتوكولات خاصة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تتلف كميات من المواد الخام المستخدمة في المنظفات وكالة الرأي الفلسطينية رام الله: إغلاق شامل لعدة محافظات لأسبوع كامل وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة بشير الريس تنفذ دراساً توضيحياً في الكيمياء في ساحة المدرسة وكالة الرأي الفلسطينية 86 مستوطناً يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية 20 حالة وفاة بفيروس "كورونا" في الضفة وغزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تناقش سير العملية التعليمية لطلبة الثانوية العامة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الاقتصاد تنظم 119 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

07 كانون أول / ديسمبر 2020 01:42

الاقتصاد تنظم 119 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق
الاقتصاد تنظم 119 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

غزة- الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة، 119  زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وقالت الوزارة، اليوم الاثنين، إنه تم تحرير25 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، و32 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.

وذكرت أنه تم تنفيذ 10 جولات ميدانية لمنشآت تجارية، مشيرةً إلى أنه تم التركيز في الجولات على المطاعم والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

كما لفتت إلى أن قسم  مديرية المعادن الثمينة نظمت 6 زيارات على محال بيع الذهب والمجوهرات في محافظتي غزة والوسطى.

 فيما نظمت دائرة التنمية الصناعية وحماية المستهلك، جولات على مصانع المنظفات كما تفقودا  خطوط الإنتاج و إجراءات التراخيص.

في حين، نظم قسم الصناعات التحويلية بالإدارة العامة للصناعة  جولات ميدانية على منشآت صناعية في غزة والشمال لإتمام إجراءات التراخيص وتجديدها وتنفيذ إخطارات صناعية.

الاقتصاد تنظم 119 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق 129856411_1833554270126023_3118504696296294993_n الاقتصاد تنظم 119 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد في غزة يحقق حلم قمر بزراعة قوقعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟