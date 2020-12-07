وفاة مواطن من غزة جراء إصابته مجددًا بكورونا

غزة- الرأي:

أكد مدير الطب الوقائي بغزة، مجدي ضهير أن مواطنًا توفي اليوم جراء إصابته مجددًا بفيروس كورونا له بعد تعافيه من الإصابة السابقة التي تعرض لها في شهر سبتمبر الماضي.



وأشار إلى أن المواطن كان في حالة أعياء شديدة أثرت على الجهاز التنفسي ونسبة الأكسجين في دمه مما أدى إلى دخوله للعناية المركزة بحالة حرجة، وحالته كانت تزداد سوءًا رغم كل محاولات الكادر الطبي في مستشفى الشفاء لإنقاذ حياته.



ونوه إلى أن ما حدث مع المواطن يؤكد أن التعافي من الإصابة لا تعطي المناعة الكاملة للجسم ويبقى معرضاً لخطر الإصابة مجدداً.