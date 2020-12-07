الداخلية تُحدد الفئات المسموح لها بالتحرك يومي الجمعة والسبت

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين الفئات المسموح لها بالتحرك يومي الجمعة والسبت ضمن الاجراءات المشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، أن كافة المنشآت والمحال والقطاعات التجارية اضافة إلى المخابز ستكون معطلة يومي الجمعة والسبت، مشيرةً إلى أنه المسموح له بالتحرك فقط هو لقوي الامن والصحة وعمال النظافة والبلديات وشركة الكهرباء.

وفيما يتعلق بعمل الصيدليات المنتشرة في القطاع لفتت إلى أن عمل الصيدليات سيكون في نطاق محدود ضمن الاجراءات المشددة لحماية المواطنين من خطر فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن الاطقم الصحفية لهم تدابير خاصة وسيتم اصدار تعليمات لهم مساء اليوم الاثنين حتى يكون هناك انضباط تام، مؤكدةً أنها ستكثف جهودها لمنع تفشي فيروس كورونا وسط ارتفاع عدد الاصابات والوفيات بشكل كبير في القطاع.

ونوهت إلى أن المرحلة الصعبة التي يعيشها القطاع الصحي تستلزم من الجميع تضافر الجهود لتجاوز الأزمة الصعبة، مضيفةً "هناك درجة التزام لدي المواطنين فيما يخص اغلاق المحال الساعة السادسة ومنع التجوال فيما نواصل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".