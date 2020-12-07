مستشفى الوفاء يوزع هدايا على الأسر المحجورة بالزهراء

غزة- الرأي:

قام وفدٌ من مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحات التخصصية، بزيارة الأسر المحجورة بمدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

وجاء ذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق الوفاء، حيث تمت الزيارة بالتعاون مع بلدية الزهراء.

وشارك في الجولة وفد من بلدية الزهراء برئاسة رئيسها، أ. مروان حمد، وعن الوفاء شارك المدير التنفيذي لمستشفى الوفاء م. بسمان العشي.

وقال المدير التنفيذي للوفاء، م. بسمان العشي، "إن هذه المبادرة التي يقوم بها الوفاء تأتي في الوقت الذي نحتاج فيه للترابط والتشارك لمواجهة جائحة وباء كورونا".

وذكر العشي أن هذه المبادرة جاءت لتقول للأسر المحجورة أنكم لستم وحدكم ونحن معكم ولن نترككم، مؤكدًا أن مستشفى الوفاء ستبقى الحاضنة الأمنة للمجتمع الفلسطيني.

يشار إلى مستشفى الوفاء يستعد خلال أيام لإطلاق خدمة طبية منزلية للبيوت المحجورة بالمنطقة الوسطى والتي لا يستطيع أهلها الوصول للمشافي والمراكز الصحية.