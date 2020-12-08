الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا بالضفة بينهم نائب بالتشريعي

الضفة المحتلة- الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 17 موطناً من الضفة الغربية المحتلة، بينهم النائب بالمجلس التشريعي خالد طافش.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين من بيت لحم، وهم: خالد ذويب من بلدة زعترة شرق المدينة، وعبد الله عوض عبيات، واسماعيل خليل الزير، وحمزة طالب أبو دية، من قرية حرملة شرقا، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت النائب بالمجلس التشريعي خالد طافش بعد دهم منزله وتفتيشه ببيت لحم.

وذكرت المصادر، أن القوات اعتقلت 5 مواطنين من الخليل، وهم: محمود رائد عصافرة من بلدة بيت كاحل شمالا، وعبد الله سمير الرجبي من المنطقة الجنوبية من المدينة، والطالبين مجدي مرشد زعاقيق (16 عاما)، وابراهيم رامي زعاقيق (16 عاما) من بلدة بيت أمر شمال الخليل، والشاب عبيدة غازي عادي من بيت أمر.

وكما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن نضال عاطف أبو رميلة عقب مداهمة منزله بمدينة نابلس، ومحمد أكرم المقيطي من أريحا.

وأفادت المصادر بأن القوات اعتقلت المواطنين محمد مروان عبيد، وعمر مروان عبيد من القدس.