وكالة الرأي الفلسطينية 8 خطوات لحماية طفلك من أمراض الشتاء وبناء المناعة وكالة الرأي الفلسطينية الفرق بين قشرة الشعر والصدفية وكالة الرأي الفلسطينية 5 فواكه تساعد فى إنقاص الوزن وكالة الرأي الفلسطينية ترتيب الدورى الإسبانى بعد نهاية الجولة الـ12.. أتلتيكو يغرد فى الصدارة وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يستهدف ضم روديجر من تشيلسى لتدعيم دفاعاته بالشتاء وكالة الرأي الفلسطينية باريس سان جيرمان في مهمة سهلة أمام باشاكشهير الليلة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: فرصة لسقوط أمطار متفرقة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مواطنًا من نابلس وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الوفاء يوزع هدايا على الأسر المحجورة بالزهراء
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: فرصة لسقوط أمطار متفرقة اليوم

08 كانون أول / ديسمبر 2020 08:22

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وخلال ساعات المساء تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وقالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون غدا غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو الخميس غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح  شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية معتدلاً فوق بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يوزع هدايا على الأسر المحجورة بالزهراء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟