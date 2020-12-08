أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

09:19النائب العام يناقش مع مدير مراكز الإصلاح والتأهيل أوضاع النزلاء

09:33النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2700) الثلاثاء 8/12/2020

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