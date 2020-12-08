أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

جاءت أسعار صرف العملات لليوم الثلاثاء، كما يأتي:
الدولار الأمريكي: 3.25 ش
الدينار الأردني: 4.59 ش
اليورو الأوروبي: 3.94 ش
الجنيه المصري: 0.21 ش
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08 كانون أول / ديسمبر 2020 08:23
رام الله - الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات لليوم الثلاثاء، كما يأتي:
الدولار الأمريكي: 3.25 ش
الدينار الأردني: 4.59 ش
اليورو الأوروبي: 3.94 ش
الجنيه المصري: 0.21 ش
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