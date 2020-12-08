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برشلونة يستهدف ضم روديجر من تشيلسى لتدعيم دفاعاته بالشتاء

08 كانون أول / ديسمبر 2020 08:32

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يسعى برشلونة الإسباني، لتدعيم خطوطه الدفاعية، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تعويض غياب النجم جيرارد بيكيه، الذى سوف يغيب لفترة طويلة، بعد تعرضه لإصابة قوية، خلال مواجهة فريق أتلتيكو مدريد، بالدوري الإسباني.

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة، وضع الألماني أنطونيو روديجر، مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، أحد الحلول لتدعيم خط دفاع الفريق، خلال الميركاتو الشتوى، في ظل الصعوبات التي يواجهها للتعاقد مع مدافع البارسا السابق إريك جارسيا، لاعب مانشستر سيتي.

وأضافت الصحيفة، أن النادى الكتالونى، ستكون مهمته أسهل في ضم روديجر، خاصة وأن مسئولي البلوز، يسعون للتخلص من اللاعب، خلال الفترة المقبلة، بعد خروجه من حسابات المدير الفني فرانك لامبارد، خلال الموسم الحالي.

وكان تشيلسي، قد ضم المدافع الألماني، صاحب الـ 27 عاما، في صيف عام 2017، قادما من فريق روما الإيطالي، في صفقة كلفت خزينة النادى اللندنى 29 مليون إسترليني، بعقد لمدة 5 سنوات.

وخاض روديجر، مع البلوز، 119 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 6 أهداف، وتوج بثلاثة ألقاب.

ويحتل برشلونة، المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 14 نقطة، بينما يتصدر فريق أتلتيكو مدريد، برصيد 26 نقطة.  

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