الفرق بين قشرة الشعر والصدفية

يمكن أن تبدو قشرة الرأس وصدفية فروة الرأس متشابهة جدًا مع إنتاج قشور من الجلد في الشعر، ومع ذلك ، هناك اختلافات كبيرة بين هاتين الحالتين قد تساعد الشخص في الحصول على التشخيص والعلاج الفوري، لذلك نقدم الفرق بينهم وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday

الصدفية هي حالة التهابية مزمنة تؤثر على أجهزة متعددة في جميع أنحاء الجسم ، بما في ذلك الجلد والجهاز المناعي والجهاز العضلي الهيكلي، و تعتبر القشور واللويحات السميكة والمثيرة للحكة من الخصائص الرئيسية للصدفية.

غالبًا ما تتطور هذه التداخلات الجلدية على فروة الرأس على عكس قشرة الرأس ، فإن لويحات صدفية فروة الرأس لها لمعان فضي وتظهر على شكل قشور جافة على فروة الرأس.

قشرة الرأس هي حالة مزمنة أقل حدة تصيب فروة الرأس و يتقشر الجلد الجاف بعيدًا عن فروة الرأس وقد يسقط على أكتاف الشخص وملابسه.

مقارنة الأعراض



على الرغم من صعوبة التمييز بين الصدفية في فروة الرأس وقشرة الرأس ، إلا أن هذه الحالات لها أعراض مختلفة.

قشرة رأس



1:تسبب قشرة الرأس تقشر الجلد على فروة الرأس.

2:قشرة الرأس هي حالة شائعة في فروة الرأس تتسبب في تقشر قطع صغيرة من الجلد الجاف من فروة الرأس، و يمكن أن تكون هذه الرقائق ملحوظة وقد تسبب الإحراج إذا سقطت على أكتاف الشخص ومع ذلك ، فإن الحالة ليست معدية أو ضارة بالصحة العامة.

3:في بعض الأحيان ، قد يشير ما يبدو أنه قشرة الرأس إلى حالة جلدية أساسية أخرى ، مثل التهاب الجلد الدهني أو الأكزيما أو الصدفية أو العدوى الفطرية.

يحتاج الشخص فقط إلى طلب العلاج الطبي لقشرة الرأس إذا لم يتم حلها بالشامبو والمراهم التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC).

الصدفية

1:يمكن أن تؤثر هذه الحالة المناعية على أي منطقة من فروة الرأس وتظهر عادة على شكل بقع سميكة وملتهبة ومحمرّة.

2:يمكن أن تسبب صدفية فروة الرأس حكة شديدة ، وقد يصبح الجلد جافًا جدًا بحيث يتسبب في التشقق والنزيف، يمكن أن تنتشر صدفية فروة الرأس أيضًا من فروة الرأس إلى الوجه.

3:يجب على الناس التماس العناية الطبية إذا وجدوا أي تشقق أو نزيف تحت ما يعتقدون أنه قشرة الرأس.

الأسباب

الصدفية لها بعض الأسباب المحددة ، لكن الباحثين يعرفون القليل عن أسباب قشرة الرأس، حيث تطور الصدفية عندما يوجه الجهاز المناعي للشخص خلايا الجلد للنمو بسرعة كبيرة. وتؤدي إلى بناء خلايا الجلد على سطح الجلد على شكل لويحات سميكة. تتطور في نوبات من الأعراض التي تحدث استجابة للمحفزات البيئية.

يمكن أن يؤدي الإجهاد ودرجات الحرارة القصوى والأمراض المعدية إلى حدوث نوبات صدفية فروة الرأس، غالبًا ما تبدأ الصدفية لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 35 عامًا ، على الرغم من أنها يمكن أن تتطور في أي عمر. نادرا جدا ، قد تتطور الصدفية عند الرضع.

قشرة الرأس



قشرة الرأس هي حالة شائعة في فروة الرأس تصيب حوالي واحد من كل شخصين في جميع أنحاء العالم، يعتقد بعض الناس أن قشرة الرأس ناتجة عن قلة النظافة ، لكن هذا ليس صحيحًا.

يبدو أن أعراض قشرة الرأس تزداد سوءًا في الشتاء. ومع ذلك ، فإن العلماء لم يفهموا بعد أسبابه الجذرية تمامًا.

هناك العديد من الخيارات العلاجية المتاحة لكل من صدفية فروة الرأس وقشرة الرأس.

علاج صدفية فروة الرأس



قد يرغب الشخص المصاب بصدفية فروة الرأس المتوسطة إلى الشديدة في التحدث إلى طبيب الأمراض الجلدية، هذا طبيب متخصص في الأمراض الجلدية ويمكنه أن يوصي بالعلاجات المناسبة.

عندما تتأثر الصدفية بفروة الرأس ، يمكن أن تكون الأعراض صعبة في العلاج، قد يحتاج الشخص المصاب بآفات في فروة الرأس إلى تجربة عدة علاجات أو مجموعات قبل أن يرى نتائج مهمة.

قد تشمل العلاجات ما يلي.

العلاجات الموضعية

قد تتطلب الحالات الشديدة من صدفية فروة الرأس علاجات موضعية ، مثل:

الكورتيكوستيرويدات: هذه هي العلاجات الموضعية الأكثر فعالية لصدفية فروة الرأس. قد يصف طبيب الأمراض الجلدية دواءً آخر إلى جانب المنشطات لتقليل الآثار الجانبية.

الشامبو الطبي: يصاحب هذا عادة علاج أقوى كجزء من نظام. الشامبو الذي يحتوي على بروبيونات كلوبيتاسول هي من بين أكثر أنواع الشامبو فعالية لمرض الصدفية في فروة الرأس. يمكن للناس استخدامها بأمان كل يوم لمدة 4 أسابيع أو أقل.

عوامل تليين القشور: المراهم والكريمات والمستحضرات التي تحتوي على حمض الساليسيليك واليوريا يمكن أن تساعد في تليين القشور ، مما يجعل إزالتها أسهل.