وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم بركساً في رام الله وكالة الرأي الفلسطينية توقيع اتفاق لتصدير منتجات المستوطنات إلى الإمارات وكالة الرأي الفلسطينية وصول وفد سفراء الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية هآرتس: مخطط الضم يُنفذ على أرض الواقع بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية مزاد يسعى إلى بيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار وكالة الرأي الفلسطينية 33 عامًا على انتفاضة الحجارة وكالة الرأي الفلسطينية قطع 450 كيلومترا على قدميه "هربا من زوجته" وكالة الرأي الفلسطينية 3 علامات تدل على اختراق هاتفك الذكى وكالة الرأي الفلسطينية أبل تطرح ميزة جديدة بهواتف أيفون مخصصة لضعاف النظر وكالة الرأي الفلسطينية هكذا يمكنك تحويل صورتك إلى شخصية كرتونية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

33 عامًا على انتفاضة الحجارة

08 كانون أول / ديسمبر 2020 08:48

غزة- الرأي

تصادف، اليوم الثلاثاء، الذكرى الـ33 على اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي تفجرت شرارتها في (8 ديسمبر/ كانون الأول عام 1987)، والتي يسمّيها الفلسطينيون بـ"انتفاضة الحجارة".

وبدأت انتفاضة الحجارة من مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمالي قطاع غزة وانتقلت إلى كافة المدن الفلسطينية الأخرى، لتكون من أهم الأحداث التي أثرت على تاريخ فلسطين المعاصر، كما يرى محللون سياسيون.

ومن أبرز تداعيات هذه الانتفاضة على الساحة الفلسطينية تغييرها للخارطة الحزبية، فقد دفعت باتجاه ظهور أحزاب جديدة من جهة، وإعادة إحياء الأحزاب التي كانت موجودة آنذاك.

استمرت هذه الانتفاضة لمدة 6 سنوات، قبل أن تنتهي بتوقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، عام 1993.

وأطلق الفلسطينيون اسم "انتفاضة الحجارة"، على هذه الانتفاضة لأن الحجارة كانت الأداة الرئيسية فيها للتصدي للآليات العسكرية والبنادق الإسرائيلية.

إلى جانب الحجارة، استخدم الفلسطينيون أدوات بسيطة في التصّدي لـ"الاحتلال"، مثل الزجاجات الحارقة المعروفة باسم "مولوتوف".

وتقدر حصيلة الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا على يد قوات الاحتلال أثناء انتفاضة الحجارة بـ 1162 شهيدًا، بينهم نحو 241 طفلًا، بالإضافة إلى 90 ألف جريح، وتدمير ونسف 1228 منزلًا، واقتلاع 140 ألف شجرة من الحقول والمزارع الفلسطينية.

واعتقلت قوات الاحتلال حينها ما يقارب من 60 ألف فلسطيني من القدس والضفة والقطاع وفلسطينيي الداخل، وفق إحصائية لمركز الأسرى للدراسات.

 وتوقفت الانتفاضة نهائيًا مع توقيع اتفاقية "أوسلو" بين الاحتلال الإسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطينية في العام 1993.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يوزع هدايا على الأسر المحجورة بالزهراء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟