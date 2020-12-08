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مزاد يسعى إلى بيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار

08 كانون أول / ديسمبر 2020 08:52

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قد يصبح زوج فريد من الأحذية الرياضية صممته شركة "أديداس" (Adidas) للتجهيزات الرياضية وصانع الخزف الألماني "ميسن"، أول حذاء من نوعه يباع بمليون دولار، بحسب توقعات دار "سوذبيز" (Sotheby’s) التي تعرضه في مزاد.

وأولت دور المزادات في السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا ببيع الأحذية الرياضية لهواة الجمع، لكنها لم تعرض حتى الآن سوى نماذج من مجموعات، ولو أن بعضها مجموعات محدودة.

أما النموذج الذي يعرض للبيع عبر الإنترنت من اليوم الاثنين حتى 16 ديسمبر/كانون الأول، فهو فريد من نوعه، وقدّرت "سوذبيز" قيمته بما بين دولار واحد ومليون دولار.

واستوحي تصميم هذا الحذاء من أحذية "زد إكس 8000" التي طرحتها "أديداس" للبيع ولقيت إقبالا شعبيا كبيرا. وتولى حرفيون من "ميسن" تلوين الحذاء، ثم ألصقوا بعد ذلك على فردتيه قطعا خزفية مزينة أيضا.

وهذا الحذاء الرياضي غير مخصص للاستخدام الفعلي، ولا يمكن بالتالي انتعاله.

وقد يساهم تصميم هذا الحذاء وندرته وسعره في الارتقاء بسوق الأحذية الرياضية المخصصة لهواة الجمع إلى مرحلة جديدة.

وحُطم الرقم القياسي لسعر حذاء رياضي مرات عدة هذه السنة، آخرها بيع حذاء "إير جوردان 1" (Air Jordan 1) من شركة "نايكي" (NIKE) مقابل 615 ألف دولار، خلال مزاد نظمته دار "كريستيز" في منتصف أغسطس/آب.

ولاحظ براهم واتشتر مدير تنمية المبيعات عبر الإنترنت في "سوذبيز" أن "ثمة تطورا في السوق، إذ باتت مثل هذه الأحذية الرياضية تعتبر فنا".

وكانت "نايكي" حتى الآن الأكثر رواجا بين هواة الجمع من خلال العلامة التجارية التابعة لها "جوردان براند" المرتبطة بالنجم التاريخي لكرة السلة الأميركية السابق مايكل جوردان.

وتوقع براهم واتشتر أن يؤدي عرض أحذية فريدة أخرى في المزادات إلى إحداث تغيير في السوق، إذ سيساهم في دفع هواة مجموعات جديدة إلى دخول السوق، ويفضي إلى "دينامية" مختلفة للأسعار.

واعتبر أن المزاد الذي يبدأ اليوم الاثنين "يشكل اختبارا"، وسيخصص ريعه لمتحف بروكلين في نيويورك ولبرامجه الموجهة إلى شباب المدينة.

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