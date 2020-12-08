هآرتس: مخطط الضم يُنفذ على أرض الواقع بالضفة

الداخل المحتل- الرأي:

أكدت صحيفة هآرتس العبریة، صباح الیوم الثلاثاء، وفق تحقیق لها، بأن مخطط الضم بات فعلیًا یُنفذ حالیًا في الضفة الغربیة.

وأوضحت الصحیفة، أن ذلك یأتي من خلال مشاریع استیطانیة واسعة تُنفذ وأخرى یخطط لتنفیذها قریبًا، والسعي لمضاعفة أعداد المستوطنین من خلال جلب نحو ملیون إسرائیلي خلال عقد ونصف من الزمن.

وبحسب الصحیفة، فإن الضم لم یتوقف كما یعتقد الكل بعد توقیع اتفاقیات التطبیع مع الإمارات والبحرین، مشیرةً إلى أن هناك مشاریع لتطویر البنیة التحتیة منها

شق طرق وتوسیع أخرى تربط فعلیًا بین جانبي "الخط الأخضر"، أي ما بین مناطق 1948، ومناطق 1967.

وقالت، إن هذه المشاریع هي مجرد خطوة أخرى على طریق توسیع المستوطنات.

وأشارت إلى أن أحد المشاریع التي سیتم البدء بتنفیذها، توسیع الطریق 55 الاستیطاني الذي كان من الممكن أن یكون ً رمزا للتعایش، مشیرةً إلى أن هذا سیتزامن مع الترویج لبناء 1600 وحدة استیطانیة في المستوطنات المحاذیة لهذا الطریق.

ولفتت إلى أن الخطط الاستیطانیة لرؤساء مجالس المستوطنات تركز حالیًا على البنیة التحتیة مثل شق طرق جدیدة وتوسیع أخرى لصالح المستوطنین، مشیرةً إلى أن العشرات من هذه الخطط تم البدء بتنفيذها وهناك أخرى تنتظر.