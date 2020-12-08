وصول وفد سفراء الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة

وصل وفد من سفراء الاتحاد الأوروبي، صباح اليوم الثلاثاء إلى قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون/إيرز.
ويضم الوفد عشرات الشخصيات الدبلوماسية، ومن المقرر أن يطّلع على الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع، خاصةً في ظل جائحة كورونا.
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08 كانون أول / ديسمبر 2020 08:59
08:59وصول وفد سفراء الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة
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