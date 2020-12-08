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توقيع اتفاق لتصدير منتجات المستوطنات إلى الإمارات

08 كانون أول / ديسمبر 2020 09:07

القدس المحتلة - الرأي

أكد موقع إسرائيلي توقيع أول صفقة لبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الإمارات، وشملت هذه الصفقة النبيذ بالعسل وزيت الزينون مع الطحينة.

وذكر موقع "i24" الإسرائيلي، أن ما يسمى "المجلس الإقليمي شمال الضفة الغربية، أبرم أمس الاثنين في الإمارات العربية المتحدة أولى صفقات تصدير منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى البلد الخليجي".

وأوضح أن "صفقة المبيعات التي تم التوقيع عليها في دبي شملت؛ عسل باراديس، ونبيذ طوره"، منوهة بأنه جرى التوقيع بحضور مايسمى "رئيس المجلس الإقليمي السامرة يوسي دغان، والممثل عن خمور هار براخا، والممثل عن خمور توم وأرنون من جفعات "إيتمار" (مستوطنة إسرائيلية في الضفة)".

وأشار إلى أنه "قبل شهر واحد فقط، غادر دغان مع وفد من رجال الأعمال إلى دبي، حيث عقدوا اجتماعاتهم الأولى من نوعها بين ممثلي الشركات المصنعة والشركات المحلية في الإمارات العربية المتحدة، وهذا جزء من تحرك استراتيجي بقيادة رئيس مجلس الضفة (الاستيطاني)، الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد والصناعة في المستوطنات، إلى جانب الرئيس التنفيذي للمجلس الإقليمي أميتاي رويتمان، إضافة إلى مدير شركة تطوير السامرة روبي تالمان".

ونبه الموقع إلى أن "هذه الصفقة تأتي على خلفية زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مستوطنة "بساغوت" في الضفة الغربية، حيث زار بومبيو مصنعا للنبيذ في مستوطنة "بساغوت" الإسرائيلية بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية، وأصبح بذلك أول وزير خارجية أمريكي يزور مستوطنة إسرائيلية، وانتقل بعدها إلى مرتفعات الجولان في جولة غير مسبوقة لوزير خارجية أمريكي".

ولفت بومبيو خلال زيارته المذكورة إلى أن "الولايات المتحدة ستصنف المنتجات الإسرائيلية من مستوطنات الضفة الغربية على أنها إسرائيلية".

وقال بومبيو: "سيطلب من جميع المنتجين داخل المناطق التي تمارس فيها إسرائيل سلطات ذات صلة، وسم البضائع باسم إسرائيل أو منتج إسرائيلي، أو صنع في إسرائيل، وذلك عند التصدير للولايات المتحدة".

جدير بالذكر، أنه سادت حالة من الغضب لدى الاحتلال الإسرائيلي، بعدما تراجعت البحرين عن نيتها استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والجولان السوري المحتل.

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