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في ظل تفشي وباء كورونا

النائب العام يناقش مع مدير مراكز الإصلاح والتأهيل أوضاع النزلاء

08 كانون أول / ديسمبر 2020 09:19

النائب العام يناقش مع مدير مراكز الإصلاح والتأهيل أوضاع النزلاء
النائب العام يناقش مع مدير مراكز الإصلاح والتأهيل أوضاع النزلاء

غزة- الرأي

ناقش النائب العام، المستشار  ضياء الدين المدهون، خلال اجتماعه في مكتبه بمدينة غزة، مع مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل العميد علاء الدين الهندي، أوضاع النزلاء ومحددات منح الإجازات وفق خطة الطوارئ المركزية في ظل تفشي وباء كورونا، والظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة.


وأكد الطرفان على الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية في أماكن الاحتجاز والتوقيف، والحفاظ على أمن وسلامة النزلاء، والرقابة الدورية الاحترازية لمنع تفشي الوباء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، مع الحفاظ على دقة وسلامة الإجراءات، وتذليل العقبات التي تعترض جودة العمل، وتحسين الخدمات القضائية.


ومن جانب آخر تم الاتفاق على العمل الجاد، نحو الربط الإلكتروني بين النيابة العامة والمديرية العامة للإصلاح والتأهيل، من أجل تكامل البيانات والمعلومات وتزويد مراكز الاصلاح إلكترونياً بالمستندات اللازمة لمتابعة إجراءات المحاكمة وتنفيذ الاحكام.
 

النائب العام يناقش مع مدير مراكز الإصلاح والتأهيل أوضاع النزلاء 130188498_3551517248269294_2929105123744046482_n
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