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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

النيابة العامة تحقق في 442 قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة

08 كانون أول / ديسمبر 2020 10:17

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غزة-الرأي

فتحت النيابة العامة تحقيقا في 442 قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة الخمس وذلك تحقيقا للامن والاستقرار المجتمعي في ظل جائحة كورونا .

وبينت النيابة خلال الايجاز اليومي لطبيعة عملها امس الاثنين ان القضايا تنوعت ما بين   67 قضية  تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي ، 375 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي. 
 في حين لم يسجل اي  قضية  تتعلق  بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.
كما قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات ، عامده إلى توقيف 97 متهم على مختلف القضايا المذكورة .
مؤكده  استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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