وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال وكلية الزيتونة الجامعية تبحثان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يجتمع بمديري ومديرات المدارس الثانوية وكالة الرأي الفلسطينية 6 وفيات بفيروس كورونا و550 حالة تعافٍ في غزة وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تشرع بتركيب معرش لموقف السيارات بمقر الوزارة وكالة الرأي الفلسطينية مُديرية داخلية رفح تُصدر أكثر من 3 ألاف معاملة خـلال نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية مكافحة المخدرات تضبط 8 فروش حشيش و 1000 حبة روتانا وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 442 قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس توقع اتفاقية تعاون لإنشاء ملعب معشب غرب المدينة وكالة الرأي الفلسطينية بذكرى انتفاضة الحجارة .. حماس: المقاومة حق مشروع لن نتخلى عنه وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2700) الثلاثاء 8/12/2020
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

لا فحوصات بسبب تأخر وصول المواد للمختبر

6 وفيات بفيروس كورونا و550 حالة تعافٍ في غزة

08 كانون أول / ديسمبر 2020 11:03

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل 6 حالات وفاة بفيروس كورونا و550 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، أنه لم يتم إجراء فحوصات خلال 24 ساعة بسبب تأخر وصول مواد الفحص للمختبر المركزي بعد توقفه ليومين.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 25592 إصابة بينها 10091 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين 15346 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 155 حالة.

وقالت إن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 372 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الخطيرة والحرجة إلى 153.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يوزع هدايا على الأسر المحجورة بالزهراء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟