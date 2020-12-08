وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال وكلية الزيتونة الجامعية تبحثان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يجتمع بمديري ومديرات المدارس الثانوية وكالة الرأي الفلسطينية 6 وفيات بفيروس كورونا و550 حالة تعافٍ في غزة وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تشرع بتركيب معرش لموقف السيارات بمقر الوزارة وكالة الرأي الفلسطينية مُديرية داخلية رفح تُصدر أكثر من 3 ألاف معاملة خـلال نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية مكافحة المخدرات تضبط 8 فروش حشيش و 1000 حبة روتانا وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 442 قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس توقع اتفاقية تعاون لإنشاء ملعب معشب غرب المدينة وكالة الرأي الفلسطينية بذكرى انتفاضة الحجارة .. حماس: المقاومة حق مشروع لن نتخلى عنه وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2700) الثلاثاء 8/12/2020
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

تعليم خان يونس يجتمع بمديري ومديرات المدارس الثانوية

08 كانون أول / ديسمبر 2020 11:03

1
1

غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بخان يونس الاثنين ، اجتماعاً لمديري ومديرات المدارس الثانوية، في مركز التدريب التربوي، وحضر اللقاء: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، ود. أكرم الحجوج رئيس قسم الإدارات المدرسية، وأ. حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة، وأ. محمود المصري المكلف برئاسة قسم الإشراف التربوي، وعدد من المشرفين التربويين.

بدوره ، افتتح اللقاء أ. الفرا بكلمة رحب من خلالها بالحضور، وهنأ د. رمضان بتوليه مهام مدير الدائرة الفنية، ورحب بتكليف أ. المصري بتسيير مهام قسم الإشراف التربوي، وأشاد بجهود مديري المدارس في قيادة الميدان والحفاظ على سلامة الطلبة أولاً والالتزام بالعملية التعليمية.

وأكد الفرا على ضرورة الاستمرار في اتباع إجراءات السلامة والوقاية، والالتزام بالجدول المدرسي الجديد المقرر في حال تم فرض حظر التجول يوم السبت لتعويض الطلبة، وشدد على ضرورة متابعة طلبة الثانوية العامة وبث الرسائل المحفزة لحثهم على المزيد من الجد والاجتهاد، كذلك الاجتماع مع النخب من أولياء الأمور لتوفير الحاضنة المجتمعية الداعمة للمدارس والطلبة، للوصول لأفضل النتائج، منوهاً إلى ضرورة التكامل بين الإشراف التربوي ومديري المدارس وصولاً للأداء الأفضل، وأكد على ضرورة تناقل الخبرات والتجارب المتميزة لتعم الفائدة.


من ناحيته ، شدد أ. العسولي على ضرورة متابعة الطلبة وحثهم على الدوام الوجاهي خاصة طلبة الثانوية العامة، منوهاً إلى أنه تم وقف دوام معلمي اليومي وشركات النظافة بسبب الوضع العام، وأشار أ. العسولي إلى ضرورة متابعة أسماء الموظفين لإنجاز تقييم الأداء السنوي.


من جانبه ، عبر د. رمضان عن سعادته لانضمامه لكادر مديرية التربية والتعليم بخان يونس، موضحاً أن هذ الفترة بالذات تفرض علينا إيجاد حلول للتعليم الوجاهي واعتماد التعلم عن بعد من خلال الفصول الافتراضية، ومجموعات الواتس وتعميم الروابط المختلفة مثل الإذاعة التعليمية وقناة روافد التعليمية وموقع روافد ليبقى الطالب على تواصل مع المنهاج التعليمي، منوهاً إلى أنه سيتم إطلاق مسابقة لأفضل صف افتراضي لتشجيع المعلمين، وتحدث عن المعايير البديلة لتقييم الطلبة.
هذا وعرض أ. خالد المزين مدير مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين تجربته مع طلاب الثانوية العامة.
وتم الاستماع لمداخلات الحضور والرد على استفساراتهم.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يوزع هدايا على الأسر المحجورة بالزهراء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟