تعليم خان يونس يجتمع بمديري ومديرات المدارس الثانوية

غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بخان يونس الاثنين ، اجتماعاً لمديري ومديرات المدارس الثانوية، في مركز التدريب التربوي، وحضر اللقاء: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، ود. أكرم الحجوج رئيس قسم الإدارات المدرسية، وأ. حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة، وأ. محمود المصري المكلف برئاسة قسم الإشراف التربوي، وعدد من المشرفين التربويين.

بدوره ، افتتح اللقاء أ. الفرا بكلمة رحب من خلالها بالحضور، وهنأ د. رمضان بتوليه مهام مدير الدائرة الفنية، ورحب بتكليف أ. المصري بتسيير مهام قسم الإشراف التربوي، وأشاد بجهود مديري المدارس في قيادة الميدان والحفاظ على سلامة الطلبة أولاً والالتزام بالعملية التعليمية.

وأكد الفرا على ضرورة الاستمرار في اتباع إجراءات السلامة والوقاية، والالتزام بالجدول المدرسي الجديد المقرر في حال تم فرض حظر التجول يوم السبت لتعويض الطلبة، وشدد على ضرورة متابعة طلبة الثانوية العامة وبث الرسائل المحفزة لحثهم على المزيد من الجد والاجتهاد، كذلك الاجتماع مع النخب من أولياء الأمور لتوفير الحاضنة المجتمعية الداعمة للمدارس والطلبة، للوصول لأفضل النتائج، منوهاً إلى ضرورة التكامل بين الإشراف التربوي ومديري المدارس وصولاً للأداء الأفضل، وأكد على ضرورة تناقل الخبرات والتجارب المتميزة لتعم الفائدة.



من ناحيته ، شدد أ. العسولي على ضرورة متابعة الطلبة وحثهم على الدوام الوجاهي خاصة طلبة الثانوية العامة، منوهاً إلى أنه تم وقف دوام معلمي اليومي وشركات النظافة بسبب الوضع العام، وأشار أ. العسولي إلى ضرورة متابعة أسماء الموظفين لإنجاز تقييم الأداء السنوي.



من جانبه ، عبر د. رمضان عن سعادته لانضمامه لكادر مديرية التربية والتعليم بخان يونس، موضحاً أن هذ الفترة بالذات تفرض علينا إيجاد حلول للتعليم الوجاهي واعتماد التعلم عن بعد من خلال الفصول الافتراضية، ومجموعات الواتس وتعميم الروابط المختلفة مثل الإذاعة التعليمية وقناة روافد التعليمية وموقع روافد ليبقى الطالب على تواصل مع المنهاج التعليمي، منوهاً إلى أنه سيتم إطلاق مسابقة لأفضل صف افتراضي لتشجيع المعلمين، وتحدث عن المعايير البديلة لتقييم الطلبة.

هذا وعرض أ. خالد المزين مدير مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين تجربته مع طلاب الثانوية العامة.

وتم الاستماع لمداخلات الحضور والرد على استفساراتهم.

