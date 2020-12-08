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الاحتلال يهدم 3 مساكن ويشرد 35 مواطنًا شمال أريحا

08 كانون أول / ديسمبر 2020 11:46

أريحا - الرأي

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مساكن على الأقل، وشردت 35 مواطنا من ساكنيها، في تجمع شلال العوجا شمال مدينة أريحا.

وأفاد رئيس بلدية بلدة العوجا صلاح فريجات، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت التجمع، وشرعت بهدم ثلاثة مساكن تعود ملكيتها للمواطنين: هاني ونجله عطا طريفات، وتأوي 25 فردا، وسليمان داوود طريفات، ويأوي 10 أفراد.

وقال فريجات إن المواطنين تصدوا لقوات الاحتلال، واندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وأغلقوا كافة مداخل التجمع، ومنعت دخول الطواقم الصحفية والحقوقية، مشيرا إلى ان عملية الهدم مستمرة حتى اللحظة.

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