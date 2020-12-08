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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

متابعة مشروع إنشاء منطقة الفرز الأولية

مدير عام المستشفيات يتابع ملف "كورونا" بالمستشفى الاندونيسي

08 كانون أول / ديسمبر 2020 12:36

مدير عام المستشفيات يتابع ملف "كورونا" بالمستشفى الاندونيسي
مدير عام المستشفيات يتابع ملف

غزة- الرأي

تابع مدير عام المستشفيات الدكتور عبد السلام صباح،  مع إدارة المستشفى الاندونيسي العديد من الأمور المتعلقة ببيئة وطبيعة العمل داخل المستشفى وعلى رأسها معالجة ملف فيروس كوفيد19 المستجد ووضع خيمة الفرز الأولية وآلية تفويج المصابين من المستشفى لمستشفيات الوبائيات والمحاجر بقطاع غزة.

وحول الوضع القائم قال صباح: نتابع احتياجات المستشفى الاندونيسي وطبيعة العمل فيها للوقوف على كافة احتياجاته والعمل على تلبيتها في أسرع وقت ممكن، وخاصة في ملف كورونا في ظل الزيادة المطردة لإعداد الإصابات وأنواعها داخل المجتمع".

وتابع:" تابعناً مع إدارة المستشفى مشروع إنشاء منطقة الفرز الأولية التي يتم إنشائها بدعم من مؤسسة أطباء بلا حدود والتي تعمد على تخفيف الأعباء بالمستشفى من خلال تحديد منطقة خاصة لها تتبع الأنظمة الصحية المتبعة وتضمن سلامة المراجعين من ذوي الحالات الأخرى داخل أسوار المستشفى وتقديم كافة احتياجات مرضى الأمراض التنفسية أو كورونا.

في حين قال مدير المستشفى الدكتور شوقي سالم:" نقف اليوم على وضع خطير من حيث إعداد الإصابات ونوعيتها حيث أصبح تصلنا تباعاً كل ساعة إصابة أو أكثر مصابة بفيروس كوفيد19 المستجد"، مشيراً إلى إن الأوضاع تزداد خطورة ما يستدعي للاسراع في عملية إنشاء نقطة الفرز الأولية لما لها من أهمية في متابعة حالات الاشتباه والإصابة بكوفيد19 وضمان حماية وسلامة المراجعين العاديين من الاختلاط بهم.
واوضح أنه  ستكون نقطة الفرز الجديدة جاهزة في وقت قصير ومستعمل بنظام جديد من حيث إجراءات وبرتوكولات الوقاية والسلامة لبيئة العمل المتبعة من قبل وزارة الصحة والأنظمة الصحية العالمية.

وفي نهاية اللقاء قام صباح برفقة د. محمد العطار مدير اقسام الطوارئ بالادارة العامه للمستشفيات  بتفقد أقسام العناية المركزة ونقاط الفرز الحالية ومشروع إنشاء نقطة الفرز الأولية قيد الإنشاء.

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