وفد سفراء الاتحاد الأوروبي يتفقد مستشفى غزة الأوروبي

غزة- الرأي

تفقد وفد سفراء الاتحاد الأوروبي، صباح الثلاثاء، مستشفى غزة الأوروبي شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة المخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا.

وأطّلع وكيل وزارة الصحة في غزة يوسف أبو الريش وفد السفراء عن كثب على تطورات الحالة الوبائية القطاع في ظل تفشي الفيروس، والنقص الحاد بالإمكانات والمعدات الذي تعاني منه المنظومة الصحية.

وكان وفد سفراء الاتحاد الأوروبي وصل صباح اليوم الثلاثاء إلى قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون/إيرز للاطلاع على الأوضاع الإنسانية والصحية في غزة، في ظل تفشي جائحة كورونا.

وتأتي زيارة الوفد الأوروبي في ضوء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 13 عامًا، وتردي الوضع الإنساني والصحي لأهالي القطاع، مع انتشار وباء كورونا.