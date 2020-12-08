المبـاحث العامة تٌنجز قضية سرقة ماكنة حقن بلاستيك بقيمة "10" آلاف دولار

غزة- الرأي

أنجزت المباحث العامة – قسم مباحث التفاح والدرج بمحافظة غزة، تكليفاً ورد إليها من النيابة العامة حول شكوى تقدم بها المواطن (هـ.م) والتي مفادها قيام مجهولين بسرقة ماكنة حقن بلاستيك تقدر قيمتها بــ"10" ألاف دولار أمريكي .



وقال النقيب يوسف ماضي رئيس قسم مباحث التفاح والدرج :" إنه تم العمل بمضمون تكليف النيابة العامة وإجراء التحريات وجمع المعلومات وتعميم أوصاف الماكنة والتي يبلغ وزنها ما يقارب "10"أطنان ".



وأضاف النقيب ماضي أنه ومن خلال أحد المصادر تم تحديد مكان الماكنة في أحد البركسات في منطقة الشمال, مبيناً أنه تم التوجه إلى البركس برفقة قوة من قسم المباحث, وتم خلالها ضبط الماكنة وتحريزها في المكان وهو عبارة عن معمل يعود للمواطن (م.ع) وذلك بعد تعرف المشتكي عليها .



وأوضح النقيب ماضي أنه وبالتحقيق مع المدعو (م.ع) أفاد بأنه قام بشراء الماكنة من المدعو (ش.ش) بملغ "9500" دولار أمريكي حيث تم نقل الماكنة باستخدام مانوف .



ولفت النقيب ماضي إلى أنه تم إحالة ملف القضية والمضبوطات إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإصدار مذكرة قبض بحق المشتبه به الهارب (ش.ش) .