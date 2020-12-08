الاتحاد الأوروبي: سنحاول إيصال لقاح كورونا لغزة حال توفره

غزة- الرأي:

قال ممثل عن الاتحاد الأوروبي، "سفين كون فون بورغسدوف"، "إن الاتحاد سيحاول إيصال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إلى العاملين في القطاع الصحي الفلسطيني، وللفئات التي تحتاج إليه، حال توفره".

وجاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة في ختام زيارة الوفد الأوروبي لغزة.

وتابع بورغسدورف "نأمل أن ننجح في تمكين السلطة الفلسطينية من الوصول للقاح حيث أن الأمر صعب ومعقد"، مؤكدًا أنه بمجرد "توفر اللقاح، سيتواصل الاتحاد مع الأمم المتحدة، لإيصاله لمن يعملون في الخط الأول في القطاع الصحي الفلسطيني، ولمن يستحق ذلك من مرضى وغيرهم".

وأشار إلى أن الاتحاد أجرى تقييما لاحتياجات قطاع غزة ومصابي كورونا، لافتا إلى أنهم يعملون مع "منظمة الصحة العالمية، ومؤسسات دولية أخرى، لتقديم دعم لمستشفى الوبائيات بغزة، ولوزارة الصحة الفلسطينية".

وذكر بورغسدورف، أن الوفد أجرى زيارة ميدانية لمشروع محطة تحلية المياه (غرب مدينة دير البلح، وسط القطاع)، المموّل من الاتحاد، مشيرا إلى أنه سيتم توسعة هذا المشروع منتصف العام المقبل.

وتابع "خلال شهر يونيو/حزيران، أو يوليو/تموز القادم، سيتم توسعة المحطة، وإيصال المياه العذبة، الصالحة للشرب، لنحو ٢٠٠ ألف شخص".

ووصل وفد رؤساء بعثات دول "الاتحاد الأوروبي"، لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، إلى قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، للاطّلاع على أوضاع قطاع غزة، في ظل جائحة كورونا.