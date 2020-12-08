النخالة: تحلل السلطة من الالتزامات الوطنية يعطي شرعية للتطبيع

وكالات-الرأي:

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، إن "تمدد المشروع الصهيوني في دول الخليج، مخالف للإسلام والتاريخ، ومن يعتقد من الأمراء أنه يمكنه إلغاء كل شيء باتفاق ذليل، فهو واهم".

وتابع النخالة في كلمة خلال مؤتمر "انتفاضة الأمة في مواجهة مؤامرات التطبيع ومشاريع التصفية": "وسائل الإعلام الضخمة التي تروج للتطبيع، والإمكانيات المالية الهائلة، لن تغير عقائد الناس بسهولة".

واعتبر أن "الهروب إلى الأمام، كما فعلت السلطة بعد الحوارات الأخيرة ولقاء الأمناء العامين، والتحلل من الالتزامات الوطنية، لن يعيد لنا شيئًا، وإنما سيكرس وقائع جديدة على الأرض، وسيعطي بعض الأنظمة العربية شرعية لعمليات التطبيع".

وأكد أن الذين يعتقدون أن تحالفهم مع الكيان الصهيوني في مواجهة شعوبهم، يحميهم إلى الأبد، واهمون.