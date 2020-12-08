أبو الريش يدعو الاتحاد الأوروبي لانقاذ المنظومة الصحية بغزة

غزة- الرأي- إبراهيم شقورة:

دعا وكيل وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، "يوسف أبو الريش" دول الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة ممارسة ضغوطاتها على الاحتلال لإنهاء حصاره عن قطاع غزة مرة واحدة وإلى الأبد.

وجاء ذلك خلال لقاء عقده بمستشفى غزة الأوروبي اليوم الثلاثاء مع 18 سفيراً من الاتحاد الاوروبي وبحضور مدير منظمة الصحة العالمية جيلارد روكنشوب.

وحذر أبو الريش من خطورة الواقع الصحي بغزة جراء النقص الحاد في الادوية والمستهلكات والمواد المخبرية والتجهيزات الطبية، مطالباً باتخاذ خطوات عاجلة لانقاذ المنظومة الصحية ودعم احتياحاتها الملحة مع تفشي الوباء وزيادة اعداد الاصابة بفيروس كورونا.

ونوه أبو الريش إلى أن جهود وزارته في مواجهة الجائحة والتي منها وضع السياسات والاجراءات والبرتوكولات ومضاعفة إنتاج كميات الأكسجين من 800 لتر إلى أكثر من 3000 لتر وزيادة عدد اسرة العناية وتنمية قدرات الكوادر وتدعيم المختبر المركزي.

وشاهد الوفد بث حي من داخل أقسام مستشفى غزة الأوروبي المخصص لمرضى كورونا وحجم الجهود المبذولة في معالجة المرضى في ضوء زيادة الحالات ومحدودية الامكانيات.

وخلال اللقاء قدمت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية ساشا سوبوما عرضاً تقديماً حول الواقع والمؤشرات الصحية وأهم التحديات التي تواجه النظام الصحي بغزة ومعاناة المرضى جراء نقص الادوية وصعوبة تنقلهم للعلاج خارج القطاع.

وشملت زيارة سفراء الاتحاد الاوروبي لقاء مع عدد من الكوادر العاملة بالمستشفى وجولة على محطات الأكسجين.