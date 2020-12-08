هنية يهنئ أمير الكويت بنجاح انتخابات مجلس الأمة

وكالات-الرأي:

هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية أمير دولة الكويت، الشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة إنجاز ونجاح انتخابات مجلس الأمَّة الكويتي.

وعبّر هنية في برقية أرسلها لأمير الكويت عن خالص تهنئة حركة حماس لدولة الكويت الشقيقة، أميراً وحكومة وشعباً، بهذه المناسبة، داعياً الله تعالى بالتوفيق لأعضاء مجلس الأمّة المنتخبين في خدمة دولة الكويت الشقيقة ورفعة مكانتها في المجالات كافة، وتحقيق تطلعات شعبها العزيز نحو مزيد من التنمية والتقدّم والرّخاء.

وأعرب هنية، عن تطلّع حركة حماس في مواصلة مجلس الأمَّة الكويتي دوره المشرّف ومواقفه المتقدّمة في دعم القضية الفلسطينية ومناصرة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه وثوابته ومقدساته.

وقال هنية في البرقية "تابعنا بكلّ إعجاب وتقدير، نجاح دولة الكويت الشقيقة، في إنجاز انتخابات مجلس الأمَّة الكويتي، ولقد شارك فيها الشعب الكويتي الشقيق بكل حرية وديمقراطية في اختيار ممثليه في مجلس الأمّة، وهذا النَّجاح والإنجاز يعكس وعياً سياسياً وسلوكاً حضارياً، ويعدُّ نموذجاً يُحتذى به في عالمنا العربي والإسلامي".

وجدّد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس شكره وتقديره لمواقف دولة الكويت "التاريخية والمشرّفة في دعم نضال الشعب الفلسطيني المشروع في انتزاع حقوقه، ونيل حريّته، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ورفضها التطبيع مع العدو الصهيوني".