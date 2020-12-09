إصابات بالمطاط وحالات اختناق بموجهات مع الاحتلال جنوب جنين

جنين – الرأي:

أصيب ستة شبان بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم الأربعاء، في بلدة جبع جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية أن 6 شبان اصيبوا بالأعيرة المعدنية والمطاطية، بينما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام والمسيل للدموع خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها جبع ومداهمة عدة منازل واستجواب ساكنيها، عرف من أصحابها، فايز ملايسك وأسعد شريم٠

وأضافت أن طواقم إسعاف الهلال الأحمر قدمت الإسعافات الأولية ميدانيا للمصابين ونقلت بعضهم إلى أحد المشافي في جنين.