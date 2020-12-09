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الاحتلال يتوغل ويجرف أراضي شمال وشرق غزة

09 كانون أول / ديسمبر 2020 09:18

غزة – الرأي:

توغلت عدة آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في أراضي المواطنين الحدودية شرق منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة، وشرق بلدة جباليا شمال القطاع.

وقالت مصادر محلية إن الآليات المتوغلة شرعت بأعمال تجريف في الأراضي وسط إطلاق نار.

وذكرت أن جرافات الاحتلال انطلقت من مواقع الاحتلال الجاثمة خلف الشريط الحدودي شرق مدينة غزة وبلدة جباليا وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين، حيث قامت بتجريف أراضي ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار متقطع وقنابل دخانية للتغطية على التوغل والتجريف.

وتتعمد قوات الاحتلال التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين شمال وشرق القطاع وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها.

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