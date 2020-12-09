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أكثر من مليون و563 ألف وفاة و68 مليوناً و568 ألف إصابة بكورونا عالمياً

09 كانون أول / ديسمبر 2020 09:27

الرأي – وكالات:

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ مليونا و563 ألفا و130 وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين نحو 68 مليونا و568 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 47 مليونا و462 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء، زيادة طفيفة مقارنة باليوم الذي سبقه في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة ملموسة في عدد الوفيات، حيث سجلت 584 ألفا و413 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 11,714 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا التي سجلت رقما قياسيا (2,913 وفاة)، والبرازيل (796 وفاة)، وإيطاليا (634 وفاة)، وألمانيا (622 وفاة)، وبريطانيا (616 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (208,121 إصابة)، والبرازيل (47,850 إصابة)، ومن دول الشرق الأوسط، تركيا التي اصبحت تعاني من سرعة انتشار الفايروس، وسجلت (33,198 إصابة)، والهند (32,067 إصابة)، وروسيا (26,097 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأربعاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (293,398 وفاة)، والبرازيل (178,184 وفاة)، والهند (141,398 وفاة)، والمكسيك (110,874 وفاة)، وبريطانيا (62,033 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأربعاء، الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (15,591,709 إصابات)، والهند (9,735,975 إصابة)، والبرازيل (6,675,915 إصابة)، وروسيا (2,515,009 إصابات)، وفرنسا (2,309,621 إصابة).

 

 

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