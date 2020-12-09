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الزراعة تدعو المزارعين والصياديين للالتزام بالحجر يومي الجمعة و السبت

09 كانون أول / ديسمبر 2020 09:32

الزراعة تدعو المزارعين والصياديين للالتزام بالحجر يومي الجمعة والسبت
الزراعة تدعو المزارعين والصياديين للالتزام بالحجر يومي الجمعة والسبت

غزة- الرأي

دعت وزارة الزراعة  المزارعين والمربين وكذلك الصيادين، إلى الالتزام بالحجر الاسبوعي يومي الجمعة والسبت والذي يبدأ مساء الخميس القادم حتى صباح الأح.

نوهت إلى أنه على مزارعين الإنتاج النباتي وأصحاب المشاتل ري مزروعاتهم أو رشها وجمع المحصول وتسويقه قبل فترة الاغلاق أو تأخيره لما بعد أيام الاغلاق.


وأضافت أنه على مربين الإنتاج الحيواني متابعة مزارعهم بعناية قبل الإغلاق من خلال توفير كميات الأعلاف اللازمة وتعبئة خزانات المياه والتأكد من سلامة شبكاتها، أو البحث في ايجاد بدائل للرعاية مثل المبيت في المزرعة خلال فترة الاغلاق

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اما بالنسبة للصيادين فأنه سيتم إغلاق البحر بشكل تام أمام الصيادين إبتداء من عصر يوم الخميس القادم الموافق 10/12/2020 وحتى صباح يوم الاحد الموافق 13/12/2020.
 

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