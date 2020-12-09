"عصام يونس" يحصل على جائزة فرنسية ـ ألمانية لحقوق الإنسان

حصل مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، عصام يونس، الثلاثاء، على الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون لعام 2020.

وجرت مراسم تكريم يونس في غزة، بحضور كل من ممثل الجمهورية الألمانية لدى السلطة الفلسطينية، كريستيان كلاغس، والقنصل الفرنسي العام في القدس، رينيه تروكاز، وسفير الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، سفين كون فون بورغسدورف، وعدد من سفراء دول الاتحاد.

وعبر يونس عن امتنانه بهذا التكريم «الذي يعد بمثابة تتويج لجهد مسؤولية ورسالة حماتها منذ ثلاثين عاماً، للدفاع عن قيم العدالة وحقوق الإنسان». وقال يونس، حسب وكالة الأنباء الألمانية التي بثت الخبر، إن الجائزة «تحمل تضامناً دولياً مع الشعب الفلسطيني الذي يرضخ تحت الاحتلال الإسرائيلي، ويعاني الحصار والعزلة، وتمارس بحقه انتهاكات جسيمة تحرمه من أبسط حقوق الأساسية». ودعا المجتمع الدولي والمدافعين عن حقوق الإنسان في هذه المناسبة التي تتزامن مع ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى تقديم المزيد من الدعم والحماية لحقوق الشعب الفلسطيني حتى يصل إلى حريته واستقلاله.

ويتم منح الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون سنوياً منذ عام 2016 لشخصيات ساهمت مساهمة استثنائية في حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون وترويجها في بلدانها وعلى الصعيد الدولي.

وتؤكد كل من فرنسا وألمانيا من خلال الجائزة على حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتعزيز التعاون الدولي المشترك في هذا المجال.