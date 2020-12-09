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الصحة تبحث تعزيز تقديم الخدمات الصحية مع المؤسسات الأهلية

09 كانون أول / ديسمبر 2020 09:58

الصحة تبحث تعزيز تقديم الخدمات الصحية مع المؤسسات الأهلية
الصحة تبحث تعزيز تقديم الخدمات الصحية مع المؤسسات الأهلية

غزة- الرأي

بحث الوكيل المساعد لوزارة الصحة د. مدحت محيسن، وضع آليات جديدة لتعزيز تقديم الخدمات الصحية المقدمة لمرضى "كورونا" المعزولين منزلياً، وذلك خلال لقائه مع المؤسسات الصحية الأهلية. 
وأكد د. مدحت بأن الطواقم الطبية ستباشر في دمج الفرق الطبية الجديدة، وتدريبهم حول مكافحة العدوى مع عدد من المؤسسات الأهلية للتعاون في متابعة المصابين بالفيروس المعزولين منزلياً، وجاء ذلك بعد ارتفاع أعداد المصابين ب "كوفيد19".
وأوضح د. مدحت أن وزارة الصحة تتعاون مع المؤسسات الصحية في حمل العبء المُلقى عليها، ومضاعفة الجهود وتقديم أفضل الرعاية الصحية للمصابين والمخالطين.
ويُذكر بأن المؤسسات الصحية الجديدة تضمنت كلاً من مستشفى الوفاء واتحاد لجان الرعاية الصحية والمركز الفلسطيني الصحي.

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