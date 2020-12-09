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مجمع ناصر يتسلم محطة توليد أكسجين من جمعية دار الكتاب والسنة

09 كانون أول / ديسمبر 2020 10:06

مجمع ناصر يتسلم محطة توليد أكسجين من جمعية دار الكتاب والسنة
مجمع ناصر يتسلم محطة توليد أكسجين من جمعية دار الكتاب والسنة

غزة- الرأي

تبرعت جمعية دار الكتاب والسنة بمحطة لتوليد الأكسجين لمجمع ناصر الطبى، وذلك في ظل الجهود الذي تبذل لمواجهة تحدي نقص الأكسجين الطبي داخل مستشفيات قطاع غزة ومدى الحاجة الملحة لتوافره كعلاج فعال ومهم لمرضى كورونا .

وكانت قد قامت إدارة مجمع ناصر الطبي بالتواصل مع جمعية دار الكتاب والسنة من أجل توفير محطة لتوليد الأكسجين، حيث قامت الأخيرة بتوفير محطة بتمويل صندوق إعانة المرضى في دولة الكويت الشقيقة فيما تبرع رجل أعمال من مدينة خانيونس، بنقل وتركيب المحطة لتكون جاهزة لتوليد الأكسجين داخل المجمع لمرضى قسم العزل والعناية المركزة لمرضى كورونا .

وتوجه د.محمد زقوت مدير عام مجمع ناصر الطبي بالشكر الجزيل لجمعية دار الكتاب والسنة وكل من ساهم في توفير هذه المحطة على هذه اللفتة الطيبة والتبرع السخي الذي من شأنه أن يخفف عن مرضى كورونا ألامهم و يساعد في علاجهم ،داعيا المزيد من التكاتف و تظافر الجهود في مواجهة هذا الوباء داخل مستشفيات القطاع .

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