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517 حالة تعافي

الصحة: 7 وفيات و639 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

09 كانون أول / ديسمبر 2020 10:34

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 7 حالات وفاة و639 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 517 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة

وقالت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة اليوم الأربعاء، أنها قامت بإجراء ( 1708 ) فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكرت أن إجمالي تراكمي للمصابين 26231 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 10206 حالة، وإجمالي المتعافين 15863 حالة، وإجمالي الوفيات 162 حالة وفاة.

فيما وصل إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 330 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 135 حالة.

 

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