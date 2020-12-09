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الأوقاف والصليب الأحمر يطلقان حملة الكترونية لمكافحة كورونا

09 كانون أول / ديسمبر 2020 11:57

الأوقاف واللجنة الدولية للصليب الأحمر يطلقان حملة الكترونية لمكافحة ارتفاع عدد الاصابات بكورونا
الأوقاف واللجنة الدولية للصليب الأحمر يطلقان حملة الكترونية لمكافحة ارتفاع عدد الاصابات بكورونا

غزة- الرأي

أطلقت وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حملة الكترونية بعنوان "كن مسؤولا"  لحث الأفراد على اتباع الإجراءات الوقائية ومكافحة الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 على مستوى محافظات غزة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للوعظ والإرشاد د. وليد عويضة، أن هذه الحملة جاءت بعد تضافر الجهود بين الأوقاف واللجنة من أجل توعية المواطنين بمخاطر كورونا وضرورة اتباع الاجراءات اللازمة للوقاية من الوباء، منوهاً الى أن الحملة تتضمن نشر وبث سبعة مقاطع فيديو مدعّمة  بالأحاديث والآيات القرآنية التي تهدف إلى نشر الوعي حول الإجراءات الوقائية والمساعدة في تسطيح منحنى انتشار الفيروس الآخذ بالتصاعد.

وأشار عويضة أن الحملة تتناول موضوعات عدة تشمل الحجر الصحي المنزلي وكيفية التعامل مع القلق واحترام العاملين في المجال الطبي ومشاركة  الوالدين عبء التعلم الإلكتروني ومساعدة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس وضمان الصلاة الآمنة في المساجد وغيرها من المواضيع.من جهته حذر رئيس مكتب اللجنة الدولية في غزة إغناسيو كاساريس من الزيادة المقلقة في عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا، منوهاً الى أن مكافحة الوباء مسؤولية جماعية يتشاركها المجتمع المدني والسلطات والمنظمات الإنسانية، لكنها تبدأ من الفرد نفسه".

وبين كاساريس أن العلماء المسلمون لعبوا دوراً مهماً في دعم السلطات من أجل الحد من انتشار كوفيد-19. مشيراً الى أن اللجنة الدولية كثفت تعاونها مع وزارة الأوقاف في الأيام الأولى للجائحة، والعمل على تعزيز الالتزام بالتدابير الوقائية لمنع انتشار المرض بين السكان

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