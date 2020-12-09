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تعليم شرق غزة تناقش تفعيل الخدمات التعليمية للطلبة في ظل الإغلاق

09 كانون أول / ديسمبر 2020 01:21

تعليم شرق غزة تناقش تفعيل الخدمات التعليمية للطلبة في ظل الإغلاق
تعليم شرق غزة تناقش تفعيل الخدمات التعليمية للطلبة في ظل الإغلاق

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم شرق غزة، اجتماعاً خاصأ لمدراء و مديرات المدارس الأساسية التي تضم الصفوف من الخامس حتي التاسع الأساسي والتي تقع ضمن المناطق الحمراء و ذلك لمناقشة كيفية تقديم خدمة تعليمية للطلبة في ظل الاغلاق.
وحضر الاجتماع الذي عقد بمركز التدريب شرق غزة أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم، و د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية، و أ. سمعان عطا الله رئيس قسم الإشراف، و أ. مصطفى مصبح رئيس قسم الإدارات التربوية.
ورحب أ. نور الدين بالحضور مثمناً جهودهم المبذولة والتزامهم بإجراءات الوقاية والسلامة داعياً إلى الحفاظ على هذه الإجراءات لضمان استمرار ا العمل في ظل تفشي وباء كورونا و تحدث نور الدين خلال الاجتماع حول عدد من الأمور المهمة منها : الصفوف الافتراضية، مؤكدا علي أهميتها بالنسبة للطلبة لاسيما في ظل اغلاق المدار س.

وشدد علي ضرورة أن يكون المعلم و الطالب و المشرف التربوي و مدير المدرسة منسب لهذه الصفوف كما و دعا أ. نور الدين جميع المعلمين بتفعيل بطاقات التعلم الذاتي .
بدوره شدد د. الشيخ خليل علي تفعيل الصفوف الافتراضية و تنسيب الطلبة و المعلمين عبرها مؤكدا علي ضرورة متابعة مدير المدرسة لهذه الصفوف مضيفأ انه يجب أن يكون الصف الافتراضي حسب المبحث و أن تكون الأنشطة مرتبة حسب الخطة الزمنية لتوزيع المقرر منوها علي ضرورة تفعيل كشف درجات الطلبة في الصف الافتراضي.

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