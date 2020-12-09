تعليم شمال غزة تتفقد سير عمل الصفوف الافتراضية بعدد من المدارس

غزة- الرأي

تفقدت لجنة متابعة الصفوف الافتراضية والتعلم عن بعد" بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، سير العمل في الصفوف الافتراضية بعدد من مدارس المديرية، وذلك في إطار جهودها لتقويم وتجويد العمل.

وتفقدت اللجنة المكونة من فريقين يضم الأول، مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ومشرف التكنولوجيا د. عطايا عابد، ورئيس قسم التقنيات التربوية أ. أيمن ظاهر، حيث زار مدرستي تل الربيع وتل الزعتر الثانوية للبنات، فيما ضمّ الفريق الثاني مشرف التكنولوجيا د. أحمد أبو علبة، ومشرف الفيزياء أ. محمد أبو ندى، ورئيس قسم الحاسوب م. إيهاب الحليمي، حيث زار مدرستي أبو عبيدة الثانوية للبنين، وأبو عبيدة الأساسية للبنين.

وأوضح أ. شهاب أن الهدف من هذه الزيارات الاطلاع على عدد الصفوف الافتراضية وعدد الطالبات الملتحقات بالصفوف، والوقوف على مدى التفاعل في تلك الصفوف التي تم استحداثها منذ جائحة "كورونا" لتجاوز الأزمة الناجمة عن تغيب الطلبة عن مقاعد الدراسة.

وعبّر أ. شهاب عن إعجابه بما تم إنجازه في تلك الصفوف خلال الفترة الماضية، مشيداً بأداء المعلمين ومدراء المدارس في متابعة تلك الصفوف لتحقيق الغاية المرجوة منها.

ولفت أ. شهاب إلى نه تم إسداء بعض النصائح والتوصيات التي من شأنها زيادة فاعلية تلك الصفوف وتجويد العمل بها بما يخدم الطلبة ويساهم في استمرار العملية التعليمية بالرغم من الظروف التي فرضتها الجائحة.

