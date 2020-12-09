الاحتلال يخطر بهدم 6 مساكن وبئري مياه و4 غرف زراعية شرق يطا

الخليل – الرأي:

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم منازل وآبار مياه وغرف من صفيح، في تجمع الجوايا شرق يطا، جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أخطرت بهدم ستة مساكن، وبئرين لجمع المياه، وأربع غرف زراعية من الصفيح في تجمع الجوايا شرق يطا، القريبة من مستوطنة "ماعون"، تعود ملكيتها لعائلتي النواجعة والشواهين، بحجة عدم الترخيص، وبذريعة قربها من الشارع الالتفافي، ومستوطنات شرق يطا.

يذكر أن سلطات الاحتلال هدمت وأخطرت بهدم عشرات المساكن وآبار المياه في مسافر يطا، في إطار سياستها للتضييق على المواطنين هناك وحملهم على الرحيل منها، لصالح الاستيطان.