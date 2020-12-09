الاقتصاد تنظم 82 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

غزة- الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة، 82 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وقالت الوزارة، اليوم الأ{بعاء، إنه تم تنفيذ 8 جولات ميدانية لمنشآت تجارية، مشيرةً إلى أنه تم التركيز في الجولات على المطاعم والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

كما لفتت إلى أن قسم مديرية المعادن الثمينة نظم 8 زيارات على محال بيع الذهب والمجوهرات في محافظة رفح.

فيما نظمت دائرة التنمية الصناعية جولات على المصانع ومعامل المنظفات لمتابعة عملها في محافظة رفح.

في حين نظم قسم الصناعات التحويلية جولات على عدد من المصانع في محافظة غزة.