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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

حررت 493 مخالفة

الشرطة توقف 234 مخالفًا لإجراءات الوقاية وحظر التجول خلال 24 ساعة الماضية

09 كانون أول / ديسمبر 2020 02:13

غزة – الرأي:

أوقفت الشرطة الفلسطينية 234 من المواطنين وأصحاب المحلات المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة في محافظات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وبيّن التقرير اليومي للمباحث العامة، أنها أوقفت 182 مواطنًا مخالفًا لحظر التجول المسائي، ووقعت تعهدات بحقهم.

ولفتت المباحث العامة إلى أنها أغلقت 86 محلًا ومنشأة، لمخالفة إجراءات الوقاية والسلامة، وأوقفت 52 من أصحاب المحال والمنشآت والبسطات المخالفة، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، كما حررت تعهدات بحق 24 محلًا ومنشأة مخالفة أخرى.

كما وأنهت المباحث 17 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، من بينها حفلات زفاف، وبيوت عزاء.

وفي سياق متصل، حرّرت إدارة شرطة المرور والنجدة 170 مخالفة لمركبات خرقت قرار خلال حظر التجوال المسائي، واحتجزت 4 مركبات مخالفة.

وحررت إدارة المرور 323 مخالفات بحق المركبات المخالفة لعدم التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة، خلال 24 ساعة الماضية.

ويأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة لجهاز الشرطة في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.

وتعمل إدارات الشرطة على تنفيذ تعليمات قيادة وزارة الداخلية بخصوص إجراءات الوقاية والسلامة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين وللحد من انتشار الفيروس.

 

 

 

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