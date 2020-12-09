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ثلاثة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

09 كانون أول / ديسمبر 2020 08:12

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فلسطين المحتلة - الرأي

دخل ثلاثة أسرى، اليوم الأربعاء، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال، وهم "زيد إبراهيم أحمد بسيسي، محمد كامل خليل عمران، أحمد رشاد الزين السكني".

وينحدر "بسيسي" (43عاماً) من بلدة رامين بمحافظة طولكرم، ودخل عامه الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 09 /12 /2001.

ويقضي "زيد" حكماً بالسجن المؤبد إضافة لـ 55 عاماً، ويقبع حاليًا في سجن "رامون"، وله شقيق آخر في الأسر وهو الأسير أحمد المحكوم بالسجن (25) عامًا، ويقبع حاليًا في سجن النقب الصحراوي.

كما دخل الأسير محمد كامل خليل عمران (47 عاماً)، من مخيم الفوار بمحافظة الخليل، عامه الـ19 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ، 9/12/2002.

ويقضي "عمران" حكما بالسجن المؤبد على خلفية انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي، والتخطيط لعملية "وادي النصارى" المعروفة (زقاق الموت) والتي أدت إلى مقتل (13) جندياً، ويقبع حاليًا في سجن "رامون".

كما دخل الأسير أحمد رشاد الزين السكني (38 عاماً)، من سكان حي الزيتون جنوب مدينة غزة، عامه الــ19 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 09 /12 /2002.

ويقضي الأسير "السكني" حكماً بالسجن (27عاماً)، بتهمة انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي ومقاومة الاحتلال.

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